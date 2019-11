Motores Filipe Albuquerque parte de nono em Interlagos Por

Filipe Albuquerque vai largar da nona posição para a corrida de 500 Km da Porsche Cup Brasil que se disputa em Interlagos.

O piloto português, que está na pista paulista a convite da equipa Hero e a dividir um dos 911 SuperCup com Victor Baptista, não teve a sorte pelo seu lado.

Um furo lento não permitiu à dupla luso-brasileira um melhor desempenho, mas numa prova tão extensa a posição à partida não é determinante, sendo que Albuquerque tem fundadas esperanças de conseguir um bom resultado na prova agendada para domingo.

“Infelizmente não consegui na minha volta extrair todo o potencial do carro devido a um furo lento, daí o nono lugar que é a média da minha melhor volta com a melhor volta do Victor”, explicou o piloto de Coimbra.

Filipe Albuquerque mantém-se otimista: “Não ficámos muito longe da ‘pole’, a apenas 0,3 segundos, que foi conseguida pelos nossos companheiros de equipa na Hero. Estamos todos muito juntos, o que significa que amanhã vamos ter uma corrida muito disputada. Estou com curiosidade para perceber como tudo se vai desenrolar”.