Motores Filipe Albuquerque parte de 12º para as 4 Horas de Barcelona Por

Filipe Albuquerque vai largar apenas da oitava linha da grelha para as 4 Horas de Barcelona, prova do European Le Mans Series que hoje se disputa no Circuito da Catalunnha.

Numa qualificação onde o francês Paul-Loup Chatin colocou o Oreca 07 # 28 da IDEC Sport na ‘pole position’, o piloto português quedou-se pelo 12º registo.

Albuquerque – que divide o Ligier JS P217 # 22 da United Autosports com Phil Hanson – realizou a sua melhor volta em 1m47,953s, a 2,020s.

Chatin, que partilha a condução do Oreca da IDEC com Memo Rojas e Paul Lafarge, realizou a sua melhor volta em 1m32,765s, superando em quase seis décimas Nicolas Lapierre, no Oreca 07 # 37 da Cool Racing. Isto apesar de um pião na primeira chicane do traçado catalão.

Jean-Eric Vergne, o recém-coroado bicampeão da Fórmula E, colocou o Aurus 01 # 26 da G-Drive na terceira posição da grelha de partida, a mais de oito décimas de Chatin. Isto apesar de ter chegado a ficar imobilizado na saída das boxes. A segunda linha da grelha completa-se com o Oreca # 43 da RLR Msport de Arjun Maini.

A sessão foi neutralizada por uma bandeira vermelha depois de um despiste de Nicolas Jamin, no Oreca # 30 da Duqueine Engineering, que falhou a travagem para a primeira curva. O protótipo teve de ser retirado da escapatória em gravilha a ali existente.