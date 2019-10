Motores Filipe Albuquerque parte da ‘pole-position’ para as 4 Horas de Portimão Por

Filipe Albuquerque esteve ao seu melhor nível na qualificação para as 4 Horas de Portimão, derradeira prova do European Le Mans Series, que se disputam domingo no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto português ‘tirou da cartola’, e do Oreca 07 # 22 da United Autosports, uma volta em 1m31,244s, na sessão final de 10 minutos, garantindo a sua segunda ‘pole’ consecutiva no ELMS.

Numa qualificação onde Albuquerque – que faz dupla com Phil Hanson, foi a vedeta, desiludiu Jean-Eric Vergne, que no Aurus da campeã G-Drive não foi além do oitavo tempo, Ben Hanlety, colocou o Oreca da Dragon Speed na segunda posição da grelha de partida, à frente de Will Stevens (Panis Barthez ) e de Alex Brundle, no segundo Oreca da United Autosports (o # 32).

“Estou muito feliz com esta ‘pole’. Consegui-lo na frente do meu público tem sempre um sabor especial. O treino cronometrado não foi fácil, a primeira volta não foi bem conseguida mas depois consegui impôr o meu ritmo e chegar a esta resultado que deixa todos na equipa bastante satisfeitos”, declarou um radiante Filipe Albuquerque após a qualificação.

Para o piloto de Coimbra sair da primeira linha é sempre importante mas nunca corrida de quatro horas pode não ser determinante: “É esta a magia das corridas de resistência, nunca sabemos o que as corridas nos reservam. São muitas horas e tudo pode acontecer”.

“Ainda por cima, espera-se alguma chuva para amanhã, o que pode baralhar as coisas. Uma coisa é certa, vamos fazer o nosso trabalho o melhor que sabemos e podemos e esperar que o resultado do ano passado se repita e que possamos subir ao lugar mais alto do pódio”, concluiu Albuquerque.