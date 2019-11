Motores Filipe Albuquerque nos 500 Km de Interlagos Por

Filipe Albuquerque aceitou o convite para participar este fim de semana nos 500 Km de Interlagos, prova da Porsche Cup Brasil.

O piloto português estará aos comandos de um 911 GT3 Cup da equipa Hero, que dividirá com Felipe Batista.

Albuquerque mostra-se radiante por poder voltar ao Brasil para competir, pois tem boas recordações da última vez que ali correu, ainda que com carros diferentes do Porsche.

“É sempre bom ver reconhecido o nosso trabalho por uma equipa vencedora. Foi com satisfação que aceitei o convite esperando ajudar a Hero a atingir os seus objectivos que passa pela vitória”, reagiu o piloto de Coimbra.

O traçado paulista também não é uma novidade para Filipe Albuquerque: “Já corri em Interlagos na Stock Car com o Rubens Barrichello e fui bem-sucedido, por isto espero repetir o feito ao mesmo tempo que procuro adaptar-me à pista. Brevemente regressarei a este circuito para a jornada do WEC, logo a participação deste fim-de-semana tem um duplo sentido. Estou entusiasmado com a prova”.