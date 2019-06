Motores Filipe Albuquerque motivado para Watkins Glen Por

Depois de uma curta pausa que se seguiu às 24 Horas de Le Mans, Filipe Albuquerque está de regreso à ação, disputando no próximo fim de semana uma das provas mais icónicas do campeonato IMSA; as 6 Horas de Watkins Glen.

Na pista nova-iorquina o piloto de Coimbra regressa aos comandos do Cadillac DPi # 5 da Action Express, que volta a dividir com João Barbosa, aos quais se junta o britânico Mike Conway, como sucedera em Sebring.

Embora a temporada não tenha sido fácil para a equipa, Albuquerque acredita que a qualquer momento tudo pode mudar, e esta seria a altura ideal para isso acontecer, caso ele e Barbosa queiram lutar pelo título até final.

O otimismo do piloto português vem do conhecimento que já possui de Watkins Glen e também das boas recordações que tem da pista: “Já venci neste circuito e o João já o fez por cinco vezes, pelo que não podemos ambicionar menos que a vitória. Temos de recuperar os pontos perdidos nas últimas corridas. Tem sido um mês intenso de competição e esta adrenalina ajuda a manter as ambições e o foco nos objetivos”.

Filipe e João ocupam o quarto lugar nas contas do Campeonato somando até agora uma única vitória em Long Beach e estão a 15 pontos do líder quando ainda faltam cinco jornadas para o final da época.

“Estou ansioso por começar este fim-de-semana. Vamos poder contar com a ajuda do Mike Conway que estará connosco neste evento e que, tal como eu, vem ‘fresco’ de Le Mans. Toda a equipa está motivada e ciente que não pode falhar. Por isso, é fazer o trabalho bem feito e acreditar até ao fim na vitória”, acrescenta Filipe Albuquerque

O programa das 6h de Watking Glen arranca no sábado com a realização dos treinos livres e qualificação. A corrida está reservada para Domingo com início às 14.45h, hora portuguesa.