Filipe Albuquerque falha ‘pole’ de LMP2 devido a manobra de adversário

Filipe Albuquerque vai largar da segunda posição da categoria LMP2 para as 6 Horas de Austin, mas poderia partir de segundo senão fosse um incidente com um adversário.

De facto, foi um carro a sair inopinadamente das boxes quando Phill Hanson estava a qualificar o Oreca 07 # 22 da United Autosports que impediu a equipa de fazer o melhor tempo da classe, deixando escapar a ‘pole’ para a Cool Racing.

“Só não conseguimos a ‘pole’ porque na volta rápida, o Hanson apanhou um carro a sair das boxes e perdeu algum tempo. Por isso, estamos cientes do nosso andamento e das reais possibilidades de atingir o nosso objectivo: a vitória”, começou por referir o piloto de Coimbra.

No entanto numa prova tão longa a primeira posição da grelha tem uma importância relativa e Filipe Albuquerque acredita que pode vencer a corrida que hoje se inicia pelas 18h00 portuguesas.

Para além disso, o facto do Oreca # 22 ser o LMP2 que menos voltas fez com os pneus com que vai largar permite arrancar para a corrida com alguma vantagem, como faz questão de frisar o piloto português: “Vamos ter as borrachas melhores e isso poderá ser importante”.

“Estamos muito otimistas e confiantes. Queremos assumir a liderança do Campeonato e isso só se consegue com vitórias. Os nossos adversários são muito fortes, todos querem ganhar e respeitamos muito isso, mas vamos estar na luta e isso é o mais importante”, acrescenta Filipe Albuquerque.