Motores Filipe Albuquerque em duas frentes em Silverstone Por

Vai ser bem atarefado o próximo fim de semana para Filipe Albuquerque, já que não só vai estar envolvido na primeira prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), em Silverstone com em mais uma corrida do European Le Mans Series (ELMS).

Duas frentes onde o piloto português tripula dos protótipos LMP2 diferentes mas da mesma equipa – a United Autosports – sempre com a vitória como objetivo.

No WEC Albuquerque divide a condução do Oreca 07 # 22 com Phil Hanson e Paul di Resta, sendo que Hanson volta a ser seu parceiro no Ligier JSP217 no ELMS

“Estou muito entusiasmado com o início da temporada do WEC e por poder dar continuidade ao ELMS, mas desta vez, com um carro que nos vai permitir lutar por melhores resultados”, começa por dizer o piloto de Coimbra sobre o próximo fim de semana.

Relativamente ao ‘Mundial’ de Resistência Filipe Albuquerque é prudente: “Não temos ambições desmedidas, até porque estamos agora a conhecer o Oreca, mas traçamos como objetivo conseguir os lugares do pódio em ambos os campeonatos. Estamos otimistas”.

Assim o trabalho do piloto português começa logo na próxima sexta-feira, com as sessões de treinos do ELMS e do WEC. No sábado, disputa as qualificações dos dois ampeonatos e a corrida do ELMS. No Domingo, 1 de Setembro realizar-se-à a prova do WEC.

“Vai ser espetacular, um desafio diferente e um fim-de-semana ultra ocupado, exatamente como eu gosto. Espero que esta prova marque o nosso regresso aos pódios no ELMS e nos dê um bom resultado no arranque do WEC. Temos boas perspetivas, resta agora concretizá-las pois no prólogo já percebemos que temos condições para o fazer”, acrescenta Albuquerque.