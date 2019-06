Motores Filipe Albuquerque e João Barbosa sextos em Detroit Por

Uma corrida complicada, mas com um final mais positivo permitiu a João Barbosa e Filipe Albuqueque cruzarem a meta na sexta posição a corrida do campeonato IMSA Sportscar hoje disputada em Detroit (Michigan).

A dupla portuguesa do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing largou da quinta posição da grelha, e Barbosa procurou fazer uma primeira parte sem cometer erros ou exagerar no uso de pneus.

O piloto português rodou consistente durante os primeiros 40 minutos, mas quando Albquerque passou para os comandos do Cadillac DPi negro e antracite a equipa caiu para o 10º posto.

A partir dessa altura o piloto de Coimbra procurou recuperar posições, mesmo se um acidente neutralizou a prova a 20 minutos do seu final. Quando a corrida foi reatada Filipe Albuquerque atacou e conseguiria realizar algumas ultrapassagens, e com percalços alheios ainda subiu ainda mais na classificação para terminar no sexto posto.

O triunfo foi para o Acura ARX-05 # 6 que Juan Pablo Montoya tinha colocado na ‘pole position’ na qualificação, sendo que o colombiano fez uma primeira parte da corrida sem cometer erros e na segunda Dane Cameron conseguiu aguentar a pressão que Filipe Nasr exerceu, com o brasileiro a ter de se contentar com a segunda posição, no outro Cadillac DPi da Action Express, que dividiu com o seu compatriota Pipo Derani.

O último lugar do pódio foi para Ricky Taylor e Helio Castroneves, no segundo Acura ARX-05 do Team Penske.