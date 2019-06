Motores Filipe Albuquerque e João Barbosa partem de sexto em Watkins Glen Por

Filipe Albuquerque e João Barbosa vão arrancar da sexta posição para as 6 Horas de Watkins Glen, prova do Campeonato IMSA que amanhã se disputa no famoso traçado nova-iorquino.

Os dois pilotos portugueses, que dividem o Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing com Mike Conway, rodaram em 1m31,170s, mais 1,531s do que Oliver Jarvis, que garantiu a sua terceira ‘pole position’ da temporada.

Aos comandos do Mazda R24 P # 77 do Team Joest o britânico efetuou uma volta em 1m29,639s, depois de na sua primeira tentativa ter rodado em 1m29,787s, batendo o recorde do IMSA em Watkins Glen por dois segundos meio.

Jarvis que divide o protótipo Mazda com Tristan Nuñez e Timo Bernhard, bateu por 0,223s Dane Cameron, no Acura ARX-05 # 6 do Team Penske que partilha com Juan Pablo Montoya, enquanto Ricky Taylor, no outro Acura ARX da equipa de Roger Penske, foi o terceiro mais rápido, a 0,280s da ‘pole’.

Completa a segunda linha da grelha o segundo Mazda R24 P da Joest, de Harry Tincknell, 0,344s mais lento do que Oliver Jarvis, relegando para o quinto lugar do ‘grid’ o melhor dos Cadillac Dpi, o # 10 de Renger Van der Zande.