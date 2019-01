Motores Filipe Albuquerque e João Barbosa em quinto nos preparativos para Daytona Por

Filipe Albuquerque e João Barbosa terminaram o primeiro dia de preparativos para as 24 Horas de Daytona com o quinto melhor tempo absoluto.

No ‘Roar Before The Rolex 24’ o mais rápido foi o Mazda DPi # 77 de Oliver Jarvis, Tristan Nuñez e René Rast, que o britânico fez rodar na sessão matinal (a mais rápida) em 1m35,989s.

Albuquerque conseguiu levar o Cadillac DPi # 5 da Mustang Sampling – que partilha com João Barbosa, Chistian Fittipaldi e Mike Conway – ao quinto registo, a 0,883s de Jarvis, e logo atrás do seu companheiro de equipa Felipe Nasr, no Cadillac DPi # 31 da Whelen, o outro carro da Action Express Racing.

Os tempos pioraram para a sessão da tarde, quando o mais rápido foi Kamui Kobayashi. O piloto japonês da Toyota efetuou uma volta em 1m36,596s, como Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor, que divide com Fernando Alonso, Renger Van der Zande e Jordan Taylor. Desta feita Filipe Albuquerque e os seus companheiros ficaram com o sétimo tempo, a 0,606s do melhor registo.

Na categoria GTLM verificou-se o oposto dos protótipos, pois o melhor tempo foi conseguido na segunda sessão, com Davide Rigon a rubricar a volta mais rápida em 1m44,718s, no Ferrari 488 GTE # 62 que o italiano divide Miguel Molina. A Porsche dominou a primeira sessão, mas apenas conseguiria o segundo tempo do dia na categoria, com o 911 RSR GTE # 911 de Patrick Pilet, Nick Tandy e Fred Makowiecki – 1m44,866s.

Já Pedro Lamy realizou o segundo tempo em GTD, com o Aston Martin Vantage GT3 # 51 que partilha com Paul Dalla Lana, Mathias Lauda e Daniel Serra, com um tempo realizado na segunda sessão, a mais rápida do dia. Ainda assim ficou a três décimas do melhor, Jeroen Bleekemolen, que realizou uma volta em 1m46,452s, no Mercedes AMG GT3 # 33 da Riley Motorsports.