Filipe Albuquerque e João Barbosa com o quarto tempo em Daytona

Filipe Albuquerque e João Barbosa terminaram o ‘Roar Before The Rolex 24’ com o quarto tempo absoluto.

Os dois pilotos portugueses, que dividem o Cadillac DPi V.R # 5 da Mustang Sampling com Christian Fittipaldi e Mike Conway, realizaram a sua melhor volta na quinta e última sessão destes que foram os preparativos para as 24 Horas de Daytona.

A equipa dos pilotos portugueses rodou em 1m55,125s, ficando a 0,682s da melhor marca, estabelecida por Harry Tincknell, no Mazda RT24-P # 55 que o britânico divide com Olivier Pla e Jonathan Bomarito, conseguindo bater o outro carro da equipa Joest, o Mazda # 77 de Oliver Jarvis, Tristan Nuñez e Timo Bernhard por 0,444s.

O top três foi completado pelo o Cadillac Dpi V.R # 31 da Whelen, no segundo carro da Action Express Racing, a bordo do qual Felipe Nasr, Pipo Derani e Eri Curran ficaram a 0,646s do melhor tempo.

Renger van der Zande conseguiu ser o mais veloz na quarta sessão, mas no final do dia o piloto holandês acabou com o sexto tempo no Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor Racing, sendo inclusivamente batido pelo Nissan DPi da Core Autosport.

Já nos GTLM o mais rápido foi o Ford GTE # 67 de Ryan Briscoe, Richard Westbrook e Scott Dixon, que na quarta sessão rodaram em 1m43,148s, batendo por 0,075s o Porsche # 911 de Patrick Pilet, Fred Makowiecki e Nick Tandy, que foram os mais rápidos na quinta e última sessão. No Ford # 66 Joey Hand, Dirk Muller e Sebastien Bourdais realizaram o terceiro registo.

Nos GTD o melhor foi o Acura NSX GT3 # 86 da Meyer Shank Racing, de Hindman, Farnbach, Marks e Almendinger, que rodaram em 1m45,533s na quarta sessão, com Pedro Lamy a ficar a quase quatro décimas no Aston Martin Vantage # 51 que divide com Paul Dalla Lana, Mathias Lauda e Daniel Serra, que realizaram a sua melhor volta na quinta sessão.