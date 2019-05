Motores Filipe Albuquerque disposto a bater “adversários diretos e recuperar pontos” em Detroit Por

Filipe Albuquerque já está nos Estados Unidos para disputar a quinta prova do IMSA Sportscar em Detroit, onde o objetivo principal é recuperar posições no campeonato.

Dividindo mais uma vez o Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing com o João Barbosa, o piloto de Coimbra sabe que é importante sair do traçado de Belle-Isle com muitos pontos, e sempre mais do que os rivais.

Albuquerque e Barbosa estão a oito pontos dos líderes do campeonato, por isso a corrida do próximo sábado – incluída no programa do GP de Detroit de IndyCar – reveste-se de importância crucial para a dupla portuguesa.

“Vamos para um circuito onde os Cadillac se adaptam bem. É uma pista citadina com todas as condicionantes que os citadinos representam. Mas, o ano passado estivemos na liderança, andámos bem e penso que poderemos manter o mesmo registo”.

“Gosto do circuito, aliás, costumo dar-me bem em citadinos e em corridas ‘sprint’ como esta. Penso que está tudo encaminhado para conseguirmos, pelo menos, um lugar no pódio”, sublinha Filipe Albuquerque.

A recuperação de pontos é o ponto de ordem para este fim-de-semana: “Temos de tudo fazer para terminar na frente dos nossos mais directos adversários e recuperar pontos. Só desta forma poderemos atingir os nossos objetivos. Apesar de ainda haver muito campeonato pela frente não nos podemos dar ao luxo de nos distanciarmos da nossa meta”.

“Vamos entrar em pista, primeiro com o foco numa boa qualificação, que é importante nestas corridas curtas e depois na melhor estratégia para a corrida. Se tudo funcionar bem, o resultado vai surgir certamente”, remata o piloto de Coimbra, que amanhã alinha já nos treinos livres e qualificação. Para sábado está reservada a corrida que arranca pelas 17h40 portuguesas.