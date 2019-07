Motores Filipe Albuquerque de regresso ao IMSA para Road America Por

Depois de uma prova no European Le Mans Series em Barcelona e do Prólogo do ‘Mundial’ de Resistência (FIA WEC) Filipe Albuquerque está de regresso aos Estados Unidos.

O piloto português volta ao campeonato IMSA Sportscar e ao Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing que divide com João Barbosa para disputar no próximo fim de semana uma prova no Circuito de Road America.

A dupla lusa não vence desde a corrida de Long Beach pelo que já sem possibilidades de lutar pelo campeonato os objetivos se centram apenas no resultado na prova. “O título já não é uma realidade para nós. Por isso o objetivo passa por sermos bem-sucedidos corrida a corrida e para isso temos de arriscar muito, mais do que fizemos até aqui.

Já não temos nada a perder, por isso tudo o que vier será positivo”, refere Albuquerque.

Para Road America o piloto de Coimbra espera que o sistema de equilíbrio de performance (BoP) seja mais favorável aos Cadillac, o que não tem sucedido nas provas anteriores: “Houve pequenas alterações para nós e para os outros.

No nosso caso, temos mais peso e um pouco mais de motor. Vamos ver se uma coisa compensa a outra e como essas alterações têm efeito em pista. É uma incógnita, por isso só quando a prova arrancar vamos perceber se estaremos melhor e onde nos situamos face à concorrência”. “Depois de uma época difícil, só com uma vitória, queremos muito voltar ao lugar mais alto do pódio. Não sei se será desta, mas que vamos dar o nosso melhor, vamos”, remata Filipe Albuquerque entusiasmado com o fim-de-semana de competição que antecede uma ligeira paragem para férias.