Filipe Albuquerque confirmado mais um ano nas European Le Mans Series

Filipe Albuquerque foi hoje confirmado como piloto da United Autosports na temporada de 2020 das European Le Mans Series, o campeonato europeu de resistência.

Será a sexta temporada, quarta consecutiva, do piloto de Coimbra neste campeonato, voltando a fazer equipa com o britânico Phil Hanson ao volante do Oreca da United Autosports, com quem já correu em 2018 e 2019.

“Temos feito um bom trabalho nos últimos dois anos e acredito que tudo vai correr ainda melhor em 2020. Já sem falar do carro, agora com o Oreca, tudo é diferente. Estamos em circunstâncias de igualdade com os restantes adversários e isso vai ser muito interessante”, disse o piloto português, citado pela sua assessoria de imprensa.

O objetivo passa pela conquista do título. “Nas épocas passadas havia sempre provas que não podia fazer porque coincidiam com o meu programa no IMSA. Este ano isso não vai acontecer, o que ajuda e muito o nosso percurso para atingir o objectivo de sermos campeões. Estamos muito centrados em consegui-lo”, frisou.

A época arranca em Barcelona a 5 de abril de 2020.