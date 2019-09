Motores Filipe Albuquerque confiante para Spa-Francorchamps Por

Filipe Albuquerque aborda a penúltima prova do European Le Mans Series, este fim de semana em Spa-Francorchamps, com confiança e com vontade de ‘vingar’ a desistência em Silverstone.

Depois de ter voltado a cruzar o Atlântico, após nova ronda do IMSA Sportscar, em Laguna Seda, o piloto português está de regresso ao ELMS e ao convívio da United Autosports, para tripular o Oreca 07 # 22, que mais uma vez vai dividir com o jovem Phil Hanson.

“Estou pronto para dar início a mais este desafio. Felizmente que no ELMS os carros são todos iguais e não existe o ‘balance of performance’ para nos ‘dar dores de cabeça’” começa por dizer Filipe Albuquerque numa clara alusão ao que se passa no IMSA com o Cadillac DPi # 5.

O piloto de Coimbra justifica a sua confiança pelas performances que a United Autosports já conseguiu com o seu novo LMP2: “Como já vimos, o Oreca é muito competitivo e dá-nos a segurança quanto a um bom andamento. Isso leva-nos a acreditar que estaremos em condições de discutir o primeiro lugar”.

“Só dependemos nós, faça chuva ou faça sol. Vamos à luta determinados em terminar a época com dois excelentes resultados em Spa e em Portimão”, acrescenta Filipe Albuquerque, ciente de que em Spa-Francorchamps as condições climatéricas podem ter um impacto na prova.