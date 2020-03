Motores Filipe Albuquerque com “um teste muito positivo” na Fórmula E Por

Filipe Albuquerque teve “um teste muito positivo” durante os ensaios da Fórmula E destinados aos ‘rookies’ realizado em Marraquexe.

Tratou-se da primeira oportunidade do piloto de Coimbra tomar contacto com o monolugar DS E-Tense FE20 da DS Techeetah.

Um dia depois da brilhante vitória de António Félix da Costa no traçado marroquino pela equipa liderada por Mark Preston, chegou a aguardada oportunidade para Albuquerque conhecer o carro atual da Fórmula E ao mesmo tempo que marcou o seu regresso a um ‘cockpit’ de um monolugar, o que já não acontecia desde 2009, quando disputou o A1 GP.

“Foi um teste muito positivo e diverti-me imenso ao volante do Formula E. É um carro muito diferente de todos aqueles em que já competi. Penso que passei boas informações para a equipa utilizar no futuro para ajudar o António e o Vergne nas próximas corridas”, declarou o piloto de Coimbra após o ensaio.

Foto: LAT Images

Sobre o facto de ter sido o mais rápido nos testes Filipe Albuquerque não valorizou muito esse aspeto: “Acabei com o terceiro melhor tempo pese embora os tempos por volta não fossem o mais importante neste teste. Fiquei com um bom ‘feeling’ e com a sensação que recolhi dados importantes”.

O piloto português seguiu naturalmente o fim de semana da equipa Techeetah em Marraquexe, mas já começa a pensar na próxima prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), onde volta a tripular o Oreca # 22 da United Autosports, que divide com Phil Hanson e Paul di Resta.