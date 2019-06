Motores Filipe Albuquerque com teste produtivo em Le Mans Por

Filipe Albuquerque realizou um teste muito produtivo como preparação das 24 Horas de Le Mans, onde vai voltar a tripular o Ligier LMP2 # 22 da United Autosports.

O piloto de Coimbra, que no sábado tinha participado na prova do IMSA Sportscar em Detroit (Estados Unidos), viajou ainda na noite de sábado para França para participar nos ensaios para a grande corrida de resistência que se disputa dentro de menos de duas semanas no traçado de La Sarthe.

Albuquerque, que vai dividir o Ligier JSP217 # 22 com Phil Hanson e Paul di Resta, não acusou o ‘jet-lag’ e adaptação a um protótipo ligeiramente diferente do Cadillac DPi que utiliza no IMSA e mostrou-se o mais rápido na categoria LMP2 no treino da manhã de domingo.

Mas o objetivo da equipa United Autosports não era fazer bons tempos, mas preparar o Ligier para a corrida que se disputa nos próximos dias 15 e 16 de junho no traçado de La Sarthe. E foi o que fez.

“Começámos muito bem com o primeiro tempo no treino inicial. Durante a tarde, simulámos situação de corrida com pneus velhos para percebermos o andamento. Ainda colocámos borrachas novas para o Phil e a equipa perceberem o comportamento do carro”, relata o piloto português.

Filipe Albuquerque enfatiza os objetivos destes ensaios: “Ao contrário das restantes equipas, não procurámos fazer voltas rápidas nestas condições. Acabámos com o 15º lugar mas sabemos que o nosso andamento está entre os cinco melhores, o que é animador para a corrida dentro de 15 dias”.