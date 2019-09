Motores Filipe Albuquerque brilhante garante ‘pole position’ para as 4 Horas de Spa Por

Filipe Albuquerque esteve simplesmente brilhante na qualificação para as 4 Horas, prova pontuável para o European Le Mans Series, que este fim de semana se disputa no circuito de Spa-Francorchamps.

Aos comandos do Oreca 07 # 22 da United Autosports o piloto português realizou a melhor volta ao traçado belga ao rodar em 2m00,848s, batendo por oito décimas o britânico Will Stevens, no Oreca # 23 da Panis Barthez Competition.

Este é o melhor resultado de Albuquerque – que divide o Oreca azul escuro com Phill Hanson – numa qualificação do ELMS esta temporada, e coloca-o como um sério candidato à vitória, face a um autêntico pelotão de Oreca LMP2, pois atrás de Stevens Nicolas Jamin ficou a somente 65 milésimas do britânico, no Oreca 07 # 37 da Duqueine Engineering.

A segunda linha da grelha de partilha completa-se com mais um Oreca, desta vez o # 37 de Nicolas Lapierre, enquanto o campeão da Fórmula E, Jean-Eric Vergne, não foi além do quinto registo, no Aurus 01 da G-Drive.

Resultado da qualificação

1º Albuquerque/Hanson (Oreca) 2m00,848s

2º Stevens/Binder/Canal (Oreca) 2m01,587s

3º Jamin/Ragues/Bradley (Oreca) 2m01,770s

4º Lapierre/Borga (Oreca) 2m02,025s

5º Vergne/Rusinov/Van Uitert (Aurus) 2m02,301s

6º Senna/Farano/Maini (Oreca) 2m02,381s

7º Brundle/Cullen/Owen (Oreca) 2m02,489s

8º Hanley/Hedman/Allen (Dallara) 2m02,664s

9º Fjordbach/Andersson (Dallara) 2m02,666s

10º Dracone/Campana (Oreca) 2m02,836s