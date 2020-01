Motores Filipe Albuquerque ‘brilha’ nos primeiros testes em Daytona Por

Conhecido oficialmente como o ‘Roar Before The Rolex 24’ os testes oficiais das 24 Horas de Daytona já se iniciaram e Filipe Albuquerque mostrou que está na pista norte-americana para lutar pelas posições cimeiras na corrida que se disputa no final do mês.

Embora os Mazda R24-P do Team Joest tenham sido os mais rápidos nas duas primeiras sessões na famosa pista da Florida, com Olivier Pla (foto) a realizar a melhor marca diante de Jonathan Bomarito, o piloto português ficou a somente quatro décimas no Cadillac DPi # 31 da Action Express Racing.

Albuquerque realizou a sua melhor volta em 1m36,273s, batendo por 0,096s o melhor dos Acura ARX-05 tripulado por Juan Pablo Montoya e por mais de uma décima o outro Acura da Penske, confiado a Helio Castroneves, enquanto o segundo Cadillac DPI, o # 10 da Wayne Taylor Racing, de Ryan Briscoe, se quedou pelo sexto tempo.

Já João Barbosa – que divide o Cadillac # 5 da Mustang Sampling com Sebastien Bourdais, Loic Duval e Tristan Vautier, não foi além do oitavo registo, a 1,710s do melhor tempo.

Enquanto a BMW levou para já a melhor sobre a Porsche em GT Le Mans, com o M8 GTE de Colton Herta, em GT Daytona o mais rápido foi Jack Hawksworth, no Lexus RC F GT3 da AIM Vasser Sullivan. Uma categoria onde Álvaro Parente obteve a nona marca no Acura NSX GT3 # 57 da Heinricher Racing MSR.