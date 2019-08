Motores Filipe Albuquerque arranca da primeira fila para o ELMS em Silverstone Por

Depois de ter brilhado nos treinos para a primeira prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), Filipe Albuquerque garantiu o segundo lugar da grelha de partida para a corrida do European Le Mans Series (ELMS) em Silverstone.

No Ligier JSP217 # 22 da United Autosports que divide com Phill Hanson, o piloto português só foi batido pelo britânico Ben Hanley, que no Oreca 07 # 21 da Dradonspeed garantiu a ‘pole position’ com uma volta em 1m41,798s.

Albuquerque ficou a 0,329s da marca conseguida por Hanley, mas foi claramente o mais rápido dos pilotos dos Ligier e conseguiu deixar atrás de outros Oreca, nomeadamente o da IDEC Sport, que Paul Loup Chatin colocou na terceira posição do ‘grid’, enquanto os líderes do campeonato, a G-Drive, colocou o seu Aurus apenas no sexto lugar na grelha.

“Sentimo-nos muito confortáveis com o novo carro. Houve uma diferença no desempenho. Conseguimos o segundo lugar e acredito que vamos estar na luta pela vitória na corrida”, referiu o piloto de Coimbra após a qualificação.