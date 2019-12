Motores Filipe Albuquerque aponta à vitória no Bahrain Por

Filipe Albuquerque está de novo em ação no próximo fim de semana para a disputa das 8 Horas do Bahrain, quarta prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

O piloto português volta a dividir a condução do Oreca 07 Gibson # 22 da United Autosports com Phill Hanson e Paul di Resta e quer vencer a categoria LMP2.

Nas provas anteriores a tripla evidenciou sempre um excelente andamento, pelo que Albuquerque quer traduzir essa rapidez com uma subida ao lugar mais alto do pódio da segunda classe dos protótipos do WEC: “Vamos ver se é desta. Temos carro e equipa para ganhar e estamos confiantes”.

“O andamento está lá. Mostramos nas corridas anteriores, mas há sempre algo que acontece que nos afasta dos primeiros lugares. Esperamos que a história não se volte a repetir e que finalmente consigamos o resultado que, acredito, merecemos”, enfatiza o piloto de Coimbra.

Para Filipe Albuquerque “seria excelente acabar o ano com uma vitória. Seria uma motivação extra para as provas seguinte. Para além de que esta prova, por ser mais extensa, tem mais pontuação que as anteriores”.

“Em termos de campeonato a vitória seria uma boa operação matemática para nós. Vamos ver se finalmente temos uma corrida ‘limpa’, onde tudo dependa exclusivamente do nosso desempenho”, acrescenta o piloto português, que entra em ação na sexta-feira para treinos e qualificação, já que a prova se realiza no sábado a partir das 12h00.