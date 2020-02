Motores Filipe Albuquerque aponta à vitória em Austin Por

Filipe Albuquerque está de ‘malas feitas’ para os Estados Unidos, onde este fim de semana disputa mais uma prova do Campeonato do Munddo de Resistência (WEC).

O piloto português volta a tripular o Oreca 07 Gibson # 22 da United Autosports em parceria com os britânicos Phil Hanson e Paul di Resta nas 6 Horas de Austin (Texas).

Para Albuquerque os objetivos são claros e passam por vencer a categoria LMP2, de modo a regressar ao comando do campeonato: “Estamos somente a três pontos do primeiro lugar. Por isso é com legitimidade que ambicionamos chegar ao primeiro lugar e de preferência com uma vitória”.

“Estamos cada vez mais à vontade com o carro. A concorrência é forte, mas acreditamos cada vez mais nos resultados do nosso trabalho”, refere o piloto de Coimbra, que conhece o Circuito das Américas.

Apesar de não competir há quatro anos no traçado texano o piloto de Coimbra não está receoso: “Já tive a oportunidade de lá correr em 2016 e é um traçado que gosto, por isso penso estarem reunidas todas as condições para atingir o objectivo de vencer e de assumir o comando do campeonato”.

A corrida terá lugar no Domingo, 23 de Fevereiro pelas 18h00 e poderá ser acompanhada no Eurosport 2 em directo e na íntegra a partir das 17.h50.