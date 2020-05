Nas Notícias “Filhos de Tony Carreira andam à boleia do pipi das fãs”, diz Herman José Por

Herman José centrou a mira na família Carreira, acusando o pai de ter feito sucesso por ser “girinho” no início e os filhos de andarem “à boleia do pipi das fãs”.

Numa conversa com Teresa Guilherme, durante um ‘live’ feito pela produtora no Instagram, o humorista afirmou que o sucesso da família Carreira não se deve aos dotes vocais.

“Há pessoas que são uma m**** e só porque têm mamas ou abdominais têm fama. Atrevo-me a dizer que o princípio de Tony Carreira foi por ser girinho e as senhoras tinham pipi por ele”, atirou Herman José.

“Depois aproveitou isso e conseguiu criar uma carreira”, continuou.

“Agora os filhos andam à boleia do pipi das fãs. Elas não querem saber se eles cantam… são pipizentas”, insistiu Herman José, provocando gargalhadas a Teresa Guilherme.

Curiosamente, no Instagram do humorista há um vídeo de Herman José num dueto com Tony Carreira.