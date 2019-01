Fidelidade compra 51 por cento da seguradora peruana La Positiva

A companhia de seguros Fidelidade concluiu a compra de 51 por cento da seguradora peruana La Positiva, um negócio de 93,5 milhões de euros que reforça a internacionalização da empresa portuguesa e marca a sua entrada no mercado latino-americano.

“A conclusão deste processo de aquisição é mais um passo na consolidação da estratégia de internacionalização da Fidelidade, aproveitando o potencial de crescimento económico sustentado do mercado peruano, marcando, também, o início da nossa expansão na América Latina”, afirmou o presidente do Grupo Fidelidade, Jorge Magalhães Correia.

Referindo que esta entrada no mercado latino-americano lhe permite “diversificar o âmbito de atuação” e “desenvolver novas oportunidades para o crescimento do negócio”, a seguradora portuguesa – detida em 85 por cento pela multinacional chinesa Fosun e em 15 por cento pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) – destaca que a operação “tem ainda maior relevância porque ocorreu em plena concorrência com algumas das maiores companhias de seguros europeias e americanas”.

Anunciada em março de 2018, a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Fidelidade sobre a La Positiva Seguros y Reaseguros decorreu entre 19 de novembro e 31 de dezembro passados, tendo a transação ascendido aos 107 milhões de dólares (cerca de 93,5 milhões de euros).

“Decidimos crescer fora das nossas fronteiras e desde o início que nos focámos nos países andinos e no Peru para o fazer”, afirmou hoje Jorge Magalhães Correia em conferência de imprensa naquele país da América Latina, para assinalar a conclusão da operação.

Sustentando que “para a Fidelidade este é um projeto estratégico que regista uma mudança no grupo”, que passa agora a ter “mais clientes a falar espanhol do que português”, o presidente da seguradora portuguesa disse que “Portugal é muito pequeno” para a empresa (que ali possui 2,2 milhões de clientes e uma quota de mercado de 31 por cento), sendo “muito difícil continuar a crescer” sem uma aposta na internacionalização.

Já o presidente de La Positiva, Andreas von Wedemeyer, afirmou-se “convencido de que com a liderança da Fidelidade” a empresa irá “consolidar-se como referência no país”: “Com o acréscimo de uma gama maior de produtos, o nosso conhecimento e a experiência do cliente, bem como a melhoria dos processos e a tecnologia que a Fidelidade irá trazer, será possível aumentar a nossa participação no mercado peruano”.

Constituída em 1808, a Fidelidade lidera o mercado segurador em Portugal, tendo obtido receitas superiores a 3.700 milhões de euros em 2017 e possuindo ativos sob gestão no valor de 15,5 mil milhões de euros e mais de 3.600 funcionários.

Fundado em 1937, o La Positiva Group é o quarto maior grupo do setor segurador no Peru, com uma quota de mercado de 11 por cento, prémios consolidados na ordem dos 500 milhões de dólares (cerca de 437 milhões de euros), investimentos de 1,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,0 milhão de euros) e mais de 3,8 milhões de segurados.

A seguradora peruana disponibiliza seguros nos ramos Não Vida e Vida para clientes individuais e empresas e tem ainda presença na Bolívia, no Paraguai e na Nicarágua.