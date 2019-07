Nas Notícias Fibra ótica nas Aldeias Históricas permite potenciar capacidade turística Por

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, disse hoje que a instalação de fibra ótica, pela Altice Portugal, nas 12 Aldeias Históricas do país, permite potenciar a capacidade turística e a sua descoberta “pelo mundo”.

“É um dia importante. Tivemos [o Governo] a oportunidade de apoiar a instalação de rede wi-fi [rede sem fios] na rede de Aldeias Históricas de Portugal. Estas redes de wi-fi nesta rede [das Aldeias Históricas de Portugal] permitem o desbloquear e facilitar e potenciar a enorme capacidade turística destes territórios”, disse o governante aos jornalistas na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda.

O ministro Adjunto e da Economia falava no final da sessão de assinatura de um protocolo de parceria tecnológica entre as Aldeias Históricas de Portugal e a Altice Portugal e de apresentação do projeto de infraestruturação em fibra ótica de nova geração da rede de Aldeias Históricas de Portugal.

“E, por isso, quando hoje ligamos, finalmente, a rede [das Aldeias Históricas de Portugal] à rede da fibra ótica nacional, estamos, de facto, a assinalar um momento importante que, julgo eu, vai capacitar ainda mais estas regiões para serem descobertas pelo mundo e pelos visitantes que nos procuram cada vez mais”, rematou.

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse que a empresa está a fazer um “investimento significativo” para dotar, até setembro, cerca de seis mil casas das 12 Aldeias Históricas, com fibra ótica.

Referiu que o projeto, já iniciado, de infraestruturação em fibra ótica de nova geração da rede de Aldeias Históricas de Portugal, representa um investimento superior a um milhão de euros, mas que “está inserido num projeto de dois mil milhões de euros” que a empresa fez nos últimos quatro anos.

Segundo Alexandre Fonseca, o projeto é “mais um” dos vários que a Altice tem desenvolvido nos últimos anos no interior do país.

O responsável referiu ainda que a ligação das Aldeias Históricas à rede nacional de fibra ótica é “decisivo para setores de atividade como o turismo, mas também para o agroalimentar e para outras áreas de inovação tecnológica que se querem desenvolver” nas regiões abrangidas.

As Aldeias Históricas de Portugal são 12 (Almeida, Belmonte, Castelo Rodrigo, Castelo Novo, Castelo Mendo, Sortelha, Piódão, Linhares da Beira, Marialva, Trancoso, Idanha-a-Velha e Monsanto) e estão distribuídas por dez municípios da região Centro.

O presidente das Aldeias Históricas de Portugal, António Robalo, disse que o investimento da Altice Portugal é importante para os turistas, para os residentes e “para a dinamização da atividade económica” dos territórios.

Referiu que a par da instalação de redes de wi-fi nas Aldeias Históricas teria de existir o trabalho de colocação da fibra ótica para “pendurar” a estratégia de eficiência coletiva e trabalhar a sustentabilidade e a eficiência.

Paulo Langrouva, presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, disse que o investimento vai contribuir “para o desenvolvimento da qualidade de vida dos habitantes e dos visitantes”.