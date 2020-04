Fórmula 1 FIA anunciou extensão do encerramento obrigatório das equipas de F1 Por

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou a extensão encerramento obrigatório de todas as equipas de Fórmula 1, devido à pandemia de Covid-19,

Depois das oito primeiras corridas da época de 2020 terem sido canceladas, as equipas da disciplina máxima do automobilismo acordaram antecipar o habitual período de inatividade de agosto, deixando os meses de verão disponíveis para se realizarem corridas.

Uma série de equipas já tinham suspendido a atividade nas últimas três semanas, mas agora esse período foi estendido em cinco semanas, após uma reunião entre responsáveis da F1 na segunda-feira.

“Depois da aprovação unânime do Grupo de Trabalho Estratégico da Fórmula 1, a Comissão e todas as equipas, o Concelho Mundial da FIA ratificou a decisão de estender o período obrigatório de encerramento, de 21 para 35 dias, cumprindo em março, abril e/ou maio, para todos os concorrentes e construtores de Unidades de Potência”, lê-se num comunicado da FIA.

“Mais discussões que têm a ver com este assunto continuam em aberto entre a FIA, Fórmula 1 e todas as equipas à luz do impacto global de Covid-19”, refere ainda a entidade federativa mundial no mesmo documento.

Algumas equipas sediadas no Reino Unido já tinham colocado os seus membros em casa, enquanto a F1 licenciou metade do seu pessoal, sendo que o novo começo está agora previsto para França a 28 de junho, depois do adiamento do Grande Prémio do Canadá, que deveria acontecer 14 de junho.

O Grande Prémio de Inglaterra, marcado para 19 de julho, poderá também ser adiado. Algo que só se saberá no final do mês de abril, com os responsáveis pelo campeonato com a esperança de ainda poderem ter um calendário com 15 corridas que decorra a partir do verão.