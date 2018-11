Festival Termómetro arranca em Ponta Delgada e segue depois para mais oito cidades

O Festival Termómetro, no qual desde 1994 competem novas bandas e artistas, começa a 24.ª edição, no sábado, com a primeira eliminatória a decorrer em Ponta Delgada, nos Açores, passando depois por mais oito cidades portuguesas.

Este ano, haverá nove eliminatórias, noutras tantas cidades portuguesas, nas quais irão competir 27 artistas no total, de acordo com informação divulgada pela organização.

A competição chega este ano pela primeira vez aos arquipélagos portugueses. Na primeira eliminatória, no sábado, no Coliseu Micaelense, competem Bluish, The FAQs e Burgueses.

O Termómetro segue depois para o Porto, a 16 de novembro, para a Casa da Música, com Couples, Pedro Camões e MEERA, para Cascais, a 23 de novembro, no Criarte by Cascais Jovem, com MaZéi, Andrage e Metamorfose, Viseu, para 24 de novembro, na Aula Magna do Instituto Politécnico, com Palmers, Cosmic Mass e Kings of the Beach, e para Lisboa, a 29 de novembro, para o Teatro Ibérico, com Haka, CATE e Gator, the Alligator.

As restantes eliminatórias acontecem já em dezembro, a 07, em Aveiro, no Teatro Aveirense com Músculo, Homem ao Mar e Germano, a 08, no Funchal, no Teatro Baltazar Dias, com Meses Sóbrio, Hércules e Beni Mizrahi, a 14, em Évora, no Teatro Garcia Resende, com Niki Moss, The Gondors e Veecious V, e, a 21, em Faro, no Teatro das Figuras, com MARO, Jaguar Jaguar e RUSSA.

Este ano foi reaberta a participação a bandas de toda a Europa e, aos 22 artistas portugueses, juntam-se duas bandas espanholas, uma belga, uma alemã e uma britânica.

O vencedor da 24.ª edição, que será conhecido a 12 de janeiro no Cinema São Jorge, em Lisboa, “irá receber um prémio que lhe dará a possibilidade de tocar nos Festivais NOS Alive, BONS SONS e Iberian Festival Awards, gravar um videoclip e 20 horas de estúdio para gravação”.

Na 23.ª edição, os vencedores foram os quartoquarto. A banda de Lisboa é composta por João Vidigueira na voz, Luís Lucena nas programações, guitarra elétrica e baixo, João Abelaira nos teclados e ‘synths’ e Diogo Sousa na bateria e ‘sampler’.

Desde 1994 participaram no Festival Termómetro mais de 500 bandas e artistas, entre os quais Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, Dj Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, Noiserv, Richie Campbell, Salto e Tatanka.