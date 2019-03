Festival Internacional de Teatro do Alentejo abre hoje com 14 companhias

A edição deste ano do Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA), que reúne 14 companhias de 10 países, abre hoje com apresentações de três espetáculos nos concelhos de Beja, Grândola e Santiago do Cacém.

Os “pontapés de saída” do FITA são dados às 21:30 com apresentações dos espetáculos “Tierras”, da companhia Teatro Ponto Azul, no Teatro Municipal Pax Julia, em Beja, “Pareja Abierta”, da companhia Teatro Memórias, no Cineteatro Granadeiro, em Grândola, e “Kangalutas”, das companhias Lendias d’Encantar, Folha de Medronho e Teatro do Oprimido, na Escola Secundária Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém.

Até ao dia 24 deste mês, o 6.º FITA, que é organizado pela Companhia de Teatro Lendias d’Encantar, de Beja, vai passar por Lisboa e pelos concelhos alentejanos de Aljustrel, Almodôvar, Beja, Campo Maior, Elvas, Grândola, Mértola, Ponte de Sor e Santiago do Cacém.

Durante os 11 dias do FITA, que é “o maior festival de teatro a sul do Tejo”, o Alentejo “vai perder a sua condição de região periférica de Portugal e da Europa e tornar-se o centro do teatro ibero-americano em Portugal”, disse à agência Lusa o diretor artístico do evento, António Revez.

Com o lema “Tanto teatro em todo o Alentejo”, o FITA vai incluir, nos dez concelhos, 41 sessões de espetáculos de teatro e dança de 14 companhias e que envolvem um total de 68 artistas.

Trata-se de companhias da Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guiné-Bissau, Honduras, Porto Rico, Portugal, República Dominicana e Uruguai, precisou António Revez, frisando que o FITA deste ano “traz, pela primeira vez, a palcos alentejanos, teatro de Porto Rico e das Honduras”.

Além dos espetáculos de teatro e dança, o FITA vai incluir uma programação paralela em Beja composta por cinco concertos e três conversas informais sobre teatro.

Os concertos de Couple Coffee, na sexta-feira, Sacapelástica, no sábado, Lokomotiv, no dia 22, e Trio Chapim e Hang The DJ, no dia 23, vão decorrer a partir das 21:30, num restaurante de Beja.

As conversas vão decorrer nos dias 18, 19 e 20, a partir das 17:30, numa mercearia/cafetaria situada na Praça da República de Beja.

Sapo de Otro Pozo (Argentina), Coletivos Os Conectores, Teatro Manual e Luna Lunera (Brasil), La Fulana Teatro (Chile), Teatro Punto Azul (Cuba), Teatro do Oprimido (Guiné-Bissau), Teatro Memorias (Honduras), ArteBoricua (Porto Rico), Nacional de Dança Contemporânea do Ministério da Cultura da República Dominicana e MaDo y Trillo (Uruguai) são as companhias estrangeiras que vão atuar no FITA.

Já as companhias de teatro portuguesas são a Lendias d’Encantar, a Folha de Medronho, de Loulé, e a Certa do Varazim Teatro, da Póvoa de Varzim.

O 6.º FITA termina no dia 24 com a apresentação do espetáculo “Aqueles Dois”, da companhia Luna Lunera, a partir das 16:00, no Auditório Municipal António Chainho, em Santiago do Cacém.