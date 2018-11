A 5.ª edição de Plateau – Festival Internacional de Cinema da Praia arranca na quarta-feira na capital de Cabo Verde, estando agendado um vasto programa de filmes em competição, projeção de obras e debates.

Para esta edição do festival, que se realiza na zona histórica da cidade da Praia, estão inscritos 121 filmes, tendo sido selecionados 27 filmes para a secção competitiva do festival: quatro nacionais e 23 internacionais.

Ao todo, o festival conta com 12 filmes curtas-documentários, nove filmes curtas-ficção, quatro longas-documentários e duas longas-ficção.

Organizado pela Câmara Municipal da Praia, em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a Associação Cabo-Verdiana de Cinema e Audiovisual e a Txan Films, o festival decorre até domingo e homenageia um dos mentores e impulsionadores deste festival, o jornalista e cineasta António Loja Neves, falecido este ano.

Em paralelo, o festival vai ter um programa de interação com convidados e cineastas internacionais, com a realização de sete ‘masterclasses’ em parceria com algumas universidades sediadas na Praia.

Serão discutidos temas como a abordagem ao cinema negro, a distribuição no cinema e audiovisual, plataformas e circuitos de festivais internacionais e o audiovisual como ferramenta museológica.

O festival reserva espaço para sessões especiais: “CurtaSantos”, em parceria com o Festival de Curtas da Cidade de Santos (SP, Brasil); “Kugoma”, em parceria com o Festival de Curtas DOC de Maputo (Moçambique), “Memória Cinema PanAfricano no Feminino” com a presença da curadora e colecionadora Ms. June Givanni (Londres).

O habitual Plateuzona terá exibições em alguns bairros da cidade, com filmes produzidos e realizados por jovens da cidade da Praia, e o Plateauzinho apresentará exibições diárias para crianças.

Em termos de debates, o “Fórum Plateau” debruçar-se-á sobre dois grandes temas: Da linguagem estética às narrativas visuais do cinema e das opções e estratégias políticas ao mercado do cinema e audiovisual.

Para a abertura oficial do festival, que decorrerá na quarta-feira, no Cinema da Praia, está marcado um cine-concerto, com exibição do que se acredita serem as primeiras imagens em vídeo de Cabo Verde, acompanhados por uma banda musical.

Em seguida, será estreado em Cabo Verde o filme “Djon Africa”, dos realizadores Filipa Guerra e João Guerra, que foi fruto de uma produção conjunta entre Portugal e Cabo Verde.