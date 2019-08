Festival de Metais Graves em Alcobaça na última semana de agosto

O Festival Internacional de Metais Graves – Gravíssimo! arranca na segunda-feira em Alcobaça, onde, até ao final do mês, formações nacionais e internacionais protagonizam concertos diários, ‘masterclasses’ e oficinas.

Organizado pela Academia de Música de Alcobaça, sob a direção artística de Sério carolino (tuba) e Hugo Assunção (trombone), o festival contará, no dia 26, com os Moderato Tangabile e Fact no concerto de abertura.

Formado por Sérgio Carolino e pelo pianista e compositor Daniel Schevetz, o duo propõe sonoridades, sobretudo, da América do Sul, num concerto que passa pelo tango, milonga, balada e jazz.

Na terça-feira o recital de solistas leva ao placo Eufónios e Tubas para interpretar obras de Anne Victorino d’Almeida, Timothy Higgins, Vincent Pagés, Elizabeth Raum, Luís Cardoso, Daniel Schvetz, Jon Hansen.

O programa seguirá na quarta-feira com mais um recital de solistas, num espetáculo a mostrar jovens talentos a interpretar obras de Handel, Richard Strauss, Eugéne Bozza, Ivan Moody, Nelson Jesus, Juraj Filas e Anthony Plog.

Aos Young Blood Blowers seguir-se-ão os Bones Slides’N Pistons, com os trombones tenores, baixos e o Ensemble de Metais Graves a interpretarem, no dia 28, Hidas Frigyes, Ricardo Mollá, Daniel Bernardes, Timothy Bowers, Daniel Schnyder, Jon Hansen, Anne Victorino d’Almeida, Rui Bandeira, Sergei Rachmaninov, Ruperto Chapi e Geronimo Jiménez.

No dia 29 sobe ao palco o teatro instrumental do Coletivo Breathe!, com obras de Mauricio Kagel e Vinko Globokar e, no Museu do Vinho, atuarão o Duo Tubax & European Tuba Trio.

Finalmente, no dia 30, o festival despede-se com Robin Eubanks Quartet.

A par dos concertos, decorrem, durante o festival, ‘masterclasses’ e oficinas para jovens músicos.

O festival que ostenta desde 2017 o selo da Associação Europeia de Festivais cumpre este ano a 9.ª edição.

As entradas para os espetáculos oscilam entre os três e os cincos euros.