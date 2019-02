Festival da Canção 2019 começa no sábado com oito canções a disputarem primeira semifinal

O Festival da Canção, no qual será escolhido o representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Israel, começa no sábado com a primeira semifinal e oito temas em competição.

Nesta edição concorrem 16 temas. Na primeira semifinal competem “Mais brilhante que mil sóis” (composta por Flak e interpretada por Ela Limão), “A dois” (composta e interpretada por Calema), “Hoje” (Filipe Keil), “Telemóveis” (Conan Osíris), “Inércia” (D’Alva/Ana Cláudia), “O meu sonho” (Lura/Soraia Tavares), “É o que é” (D.A.M.A./João Dungo) e “Perfeito” (Tiago Machado/Matay).

Na segunda semifinal, a 23 de fevereiro, concorrem “O Jantar” (Pedro Pode/João Couto), “O Lugar” (André Tentúgal/ Lara Laquiz), “Igual a ti” (NBC), “Mundo a mudar” (Frankie Chavez/Madrepaz), “Debaixo do luar” (Rui Maia/Mila Dores), “Mar Doce” (Mariana Bragada), “Lava” (Miguel Guedes/Dan Riverman) e “Pugna” (Surma).

As duas semifinais decorrem nos estúdios da RTP, em Lisboa. A final, à qual chegam dez canções, está marcada para 02 de março, em Portimão.

Este ano, os temas podem ser ouvidos antes de serem apresentados nas semifinais. Desde 21 de janeiro, estão disponíveis, no ‘site’ da RTP, vídeos das canções, que incluem as letras.

A primeira semifinal é apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo, a segunda, por Jorge Gabriel e José Carlos Malato, e a final terá como apresentadores Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

À semelhança do ano passado, a RTP voltou a convidar, para as semifinais, artistas para recuperarem canções do concurso, desde os anos 1960 até à atualidade. Este ano, cabe aos Cais Sodré Funk Connection e aos Kumpania Algazarra trabalharem as canções.

Este ano, a RTP lançou o convite a 14 compositores para que apresentassem uma canção original, inédita, no concurso. A estes juntaram-se dois autores que venceram concursos promovidos pela Antena 1 (um através do programa “Masterclass”, aberto a quem não tenha até aqui música editada, e o outro através de um concurso de livre submissão pública).

Mariana Bragada e Filipe Keil foram escolhidos por concurso, respetivamente através do programa “Masterclass” e do concurso de livre submissão pública, e os restantes convidados pela RTP.

No ano passado, o Festival da Canção, cujo modelo foi renovado em 2016, ficou marcado por duas polémicas: um erro na contagem dos votos na primeira semifinal, que acabou por retirar da corrida a canção “Eu te Amo”, composta por Mallu Magalhães, entrando o tema de Jorge Palma; e a suspeita de plágio da música “Canção do fim”, composta e interpretada por Diogo Piçarra, uma das escolhidas na segunda semifinal, que acabou por levar o músico a desistir da competição, dando lugar ao tema de Aline Frazão.

A música “O Jardim”, interpretada por Cláudia Pascoal e composta por Isaura, venceu o concurso no ano passado, tendo representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu pela primeira vez em Portugal, em Lisboa, na sequência de o país se ter sagrado vencedor em 2017, em Kiev com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral.