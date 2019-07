Festival Alive prossegue hoje com Vampire Weekend, Gossip, Grace Jones e Cut Copy

O festival Alive prossegue hoje, no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, com as atuações de Vampire Weekend, Gossip, Primal Scream, Grace Jones, Johnny Marr, Cut Copy, Dillaz, Plutónio e Cristina Branco, entre outros músicos.

Hoje, as portas do recinto abrem novamente às 15:00, hora a que atua a primeira banda, os The Djabalis no palco montado no pórtico de entrada. Cerca de duas horas depois, começa a ouvir-se música, ou humoristas, nos restantes seis palcos.

Os primeiros a subir ao palco principal são os espanhóis Izal. Seguem-se o norte-americano Perry Farrell, líder de grupos como os Jane’s Addiction e Porno for Pyros, que regressa agora ao NOS Alive com a Kind Heaven Orchestra, os britânicos Primal Scream e os norte-americanos Greta Van Fleet, em estreia em Portugal, Vampire Weekend e Gossip.

O palco secundário acolhe hoje atuações dos brasileiros ETC, dos holandeses Pip Blom, do australiano RY X, do britânico Johnny Marr (ex-The Smiths), da australiana Tash Sultana, da jamaicana, radicada nos Estados Unidos, Grace Jones, do português Deejay Kamala e dos australianos Cut Copy.

Pelo palco Clubbing, que hoje tem curadoria da editora Bridgetown, de Richie Campbell, vão passar os portugueses Nubai Soundsystem, os norte-americanos Lé Vie e Trace Nova, “a maior promessa do R&B feito em Português” Carla Prata, os portugueses Plutónio, Dillaz e DJ Dadda, com convidados, o norte-americano Saint Jhn e a dupla italo-espanhola Delaporte.

O palco Coreto acolhe hoje unicamente jovens artistas portuguesas – Bia Maria, Marinho, Chong Kwong e Sreya -, que representam vários estilos musicais. Além destas quatro artistas está ainda previsto hoje, no coreto, um concerto surpresa, às 18:30.

Hoje, o Fado Café recebe Francisco Salvação Barreto, Camané e, novamente, a banda Variações, criada no âmbito do filme de tributo a António Variações, e que junta o ator Sérgio Praia aos músicos Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira, este último responsável pela banda sonora do filme, que chega aos cinemas a 22 de agosto.

No festival há ainda um palco dedicado ao humor, o Comédia, por onde hoje irão passar Guardanapo, Roda Bota Fora, Ana Garcia Martins (a pipoca mais doce), Diogo Faro, o britânico Andrew Lawrence e Eduardo Madeira & Manuel Marques.

O palco do pórtico da entrada irá ainda receber, além dos The Djabalis, Dynamite e A-Gold.

A organização aconselha o uso de transportes públicos para chegada e saída do recinto. “Durante a madrugada dos dias do festival a CP vai alargar os horários da Linha de Cascais, através dos comboios especiais que partem de Algés, circulando comboios entre Algés e o Cais Sodré entre as 02:15 e as 05:15 e entre Algés e Cascais entre as 02:15 e as 04:30.

Entre as 00:30 e as 05:00 irão circular três carreira do serviço noturno especial da Carris: a J, entre o festival e o Cais Sodre, a K, entre o festival e o Marquês de Pombal, e a L entre o festival e a Estação do Oriente.

A 13.ª edição do NOS Alive decorre até sábado.