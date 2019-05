Festa em Maputo volta a “pintar” a praça Robert Mugabe de vermelho e branco

Milhares de pessoas ‘invadiram’ hoje a praça Robert Mugabe, considerada a Praça Marquês de Pombal da capital moçambicana, para festejar o triunfo do Benfica no campeonato português de futebol, num ambiente “pintado” a vermelho.

“É uma conquista merecida, por tudo quanto fizemos. O Benfica merece esse título”, disse à Lusa o adepto dos “encarnados” António Pires, que também faz parte da associação de adeptos do Benfica em Maputo, designada “Ninho da Águia”.

Foi no “Ninho da Águia que a festa começou, mas mal o árbitro apitou para o fim do jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, que terminou com a vitória do Benfica por 4-1 na receção ao Santa Clara, as principais ruas de Maputo foram tomadas por pequenas caravanas de adeptos dos ‘encarnados’, todos com um destino em comum: a Marquês de Pombal de Maputo.

Entre moçambicanos e portugueses, quase todos vestiam camisolas do clube ou traziam cachecóis, entoando cânticos e dançando à passagem dos carros, que buzinavam nos seus círculos contínuos ao longo da rotunda.

Provenientes de diferentes bairros e realidades, dos subúrbios aos bairros de elite, os adeptos do Benfica em Maputo cantaram hoje o “Glorioso SLB” numa só voz, numa festa que não deixou de lado as crianças.

Com o seu filho de um ano e dois meses ao colo, Cordélio Barama, 38 anos, juntou-se aos milhares de benfiquistas na Roberto Mugabe atrasado, mas nem por isso faltou a emoção para festejar o 37.º título dos encarnados.

“Vim para cá com o novo benfiquista da família. Nasceu campeão”, disse Barama.

Ercília Costa, de 48 anos, também não quis ficar de lado e juntou-se à festa na Roberto Mugabe, vinda do bairro de Maxaquene, na periferia da capital moçambicana.

“É festa: Estávamos à espera do 37.º título. Por isso estou aqui com a minha família, depois de no ano passado não termos conseguido”, concluiu Ercília Costa.

O Benfica terminou o campeonato com 87 pontos, mais dois do que o rival FC Porto, e alcançou assim o 37.º campeonato nacional do seu palmarés.