Festa do Avante “tem legitimidade para ser realizada”, garante Graça Freitas

A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, garante que a Festa do Avante “tem legitimidade para ser realizada”.

“O que acontece é que quem promove um evento – e este evento tem legitimidade para ser realizado – faz-nos chegar uma série de documentos técnicos, um plano de contingência, um plano de utilização do espaço, um plano de circuitos, uma série de coisas que nós analisamos”, detalhou Graça Freitas, em conferência de imprensa.

A responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS) destacou ainda que depois “aplicam-se àquela circunstância especial os normativos em vigor”.

Graça Freitas explica que a entidade de saúde está atenta à realização da festa dos comunistas e em constante comunicação com a organização do evento.

“Pedimos informação, pronunciamo-nos, pedimos nova informação e voltamo-nos a pronunciar”.

Jerónimo de Sousa garantiu, anteriormente, que o PCP e os seus elementos saberão “preparar a Festa com as medidas de proteção necessárias”.

Recentemente, Jerónimo de Sousa recusou também a ideia de que seja uma “manifestação de teimosia” em querer avançar com a realização da Festa do Avante! e assegura que vão ser avaliadas todas as possibilidades.

O secretário-geral do PCP já destacou que estão a ser criadas condições para que a festa se realize.

A Festa do Avante está marcada entre os dias 4 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal.