Nas Notícias Festa do Avante só com lugares sentados nos espetáculos Por

A 44.ª edição da Festa do “Avante!” só vai ter lugares sentados nos diversos espetáculos, incluindo no maior e principal palco, denominado 25 de Abril, segundo o Plano de Contingência hoje divulgado pelo PCP.

Devido à situação pandémica de covid-19, a organização do certame político-cultural comunista, que decorrerá entre sexta-feira e domingo, no Seixal, já tinha reduzido a lotação máxima diária para um terço da oficial: 33 mil pessoas.

O uso de máscara é obrigatório nos “espaços assinalados” (balcões de atendimento, instalações sanitárias, exposições, entre outros) e “nos recintos dos espetáculos não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas”, lê-se no documento, “elaborado de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), o seu parecer técnico e as reuniões de trabalho realizadas”.

“Todos os lugares de todas as plateias de todos os palcos, incluindo as do teatro e as do cinema, são definidos com lugares sentados, cumprindo a lotação e ocupação máxima, de acordo com orientações da DGS e contribuindo para que as pessoas não permaneçam em pé, o que facilitará o movimento e circulação às mesmas”, prevê o texto.

A organização estabeleceu que “as cadeiras devem estar distanciadas dois metros para garantir o distanciamento adequado” e “nos espaços de espetáculo ou similares com palco, está assegurada uma distância mínima de pelo menos dois metros entre a boca de cena e a primeira fila de espetadores”.

O mesmo vai suceder com o grande comício de encerramento, no domingo, protagonizado pelo secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, pela primeira vez, perante uma plateia sentada.