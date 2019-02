Ferro Rodrigues elogia maturidade dos partidos no texto do inquérito parlamentar à CGD

O presidente da Assembleia da República elogiou hoje o “sinal de maturidade e de responsabilidade” dos grupos parlamentares ao aceitarem o seu desafio para consensualizar o objeto do novo inquérito parlamentar à Caixa Geral de Depósitos (CGD).

“Congratulo-me naturalmente pelo facto de os grupos parlamentares terem respondido positivamente ao meu desafio de ver discutido um texto comum de inquérito à questão da CGD. É mais um sinal de maturidade e de responsabilidade dos grupos parlamentares e, consequentemente, da Assembleia da República”, sublinha Ferro Rodrigues, numa mensagem enviada à agência Lusa.

O CDS-PP, que avançou com um pedido de novo inquérito à CGD, negociou com PS, BE e PSD um texto comum de proposta de inquérito à recapitalização da CGD.

Do texto inicial do CDS-PP, entregue na quarta-feira, no parlamento, desapareceram os parágrafos críticos para os partidos da esquerda, responsabilizando-os pelo encerramento dos trabalhos da primeira comissão de inquérito sem ser apreciada a auditoria da EY ao banco público, que agora será entregue ao parlamento.

A proposta consensualizada entre os quatro partidos mantém o prazo “mais curto que permita cumprir os seus objetivos”, sem ultrapassar os 120 dias.

Os centristas anunciaram, na terça-feira, a proposta de inquérito, depois de ser conhecido que o Ministério Público nada tinha a opor que a CGD enviasse para a comissão a auditoria da EY à gestão do banco público, tendo a Caixa anunciado que o faria.

Na quarta-feira, na conferência de líderes parlamentares, além do CDS-PP, também o BE manifestou intenção de apresentar uma proposta de inquérito, enquanto os socialistas afirmaram a sua disponibilidade a dar contributos.

Se começar em fevereiro, o prazo de conclusão dos trabalhos da comissão termina em junho e atravessa todo o período de pré-campanha para as eleições europeias de 26 de maio, concluindo-se em junho.