Ferro e Jota convocados para visita do Benfica ao Sporting

O defesa Ferro e o avançado Jota entraram hoje na lista de convocados do Benfica, para a visita de domingo ao estádio do Sporting, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os dois jovens jogadores subiram esta semana da equipa B ao conjunto principal das ‘águias’, tal como Florentino Luís, que tinha sido chamado para a partida com o Boavista, da ronda anterior, mas saiu agora das escolhas de Bruno Lage.

Além de Ferro e Jota, as outras duas novidades na convocatória são os regressos do guarda-redes Svilar e do médio Krovinovic.

De fora das escolhas, em relação à vitória sobre o Boavista, ficaram o guarda-redes Zoblin, que também começou a trabalhar definitivamente com o plantel principal, Conti, lesionado, e Zivkovic.

Alfa Semedo e Ferreyra, que também tinham estado na convocatória para o jogo com os ‘axadrezados’, foram emprestados ao Espanyol, da liga espanhola.

Além de Conti, que tem uma mialgia na coxa esquerda, também estão de fora do dérbi o médio Fejsa, que tem um traumatismo no pé esquerdo, e Jonas, com um traumatismo no joelho direito.

O Benfica, segundo classificado, visita no domingo, às 17:30, o Sporting, quarto.

Lista de convocados:

– Guarda-redes: Svilar e Odysseas.

– Defesas: Ferro, Jardel, André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo.

– Médios: Krovinovic, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson, Rafa, Cervi e Salvio.

– Avançados: Seferovic, Jota e João Félix.