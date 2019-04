Fórmula 1 Ferrari sem qualquer interesse na Fórmula E Por

Alejandro Agag, o ‘patrão’ da Fórmula E, afirmou que a Ferrari não tem qualquer interesse em participar na competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA.

O espanhol pensa por outro lado que é possível uma “cooperação” entre o seu campeonato e a Fórmula 1 no futuro, apesar de recentemente Bernie Ecclestone dizer que a Fórmula E representa uma séria ameaça para a F1.

Ao jornal alemão Blick o antigo patrão da Fórmula 1 refeeriu: “Se a cabeça decidir e não o coração escolheria a Fórmula E. Há muitas oportunidades de expansão e mais oportunidades comerciais”.

Depois destes comentários Agag terá falado com Ecclestone, mas tem uma opinião bem diferente da do milionário britânico: “Penso que a F1 não está preocupada com a Fórmula E. Nunca vai haver um confronto entre nós. Somos compatíveis. Talvez uma cooperação. Porque não?!”.

Já o atual líder do campeonato de Fórmula E, Jerôme d’Ambrosio, diz que a Ferrari avaliou, a dada altura, o seu envolvimento na competição de monolugares elétricos. Hipótese que Alejandro Agag afasta por completo: “Convidei-os, mas até agora não há novidades nesse aspeto. Não ouvi nada deles, nem mesmo interesse”.