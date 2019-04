Fórmula 1 Ferrari faz atualizações ao SF90 no Azerbaijão Por

A Ferrari vai estrear algumas atualizações ao seu SF90 no Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1, que se disputa no próximo fim de semana em Baku.

O intuito da equipa italiana é claramente encurtar a distância que a separa da Mercedes, que tem dominado as provas mais recentes, devido a uma combinação de fatores, como afinação, fiabilidade e erros.

A equipa Campeã do Mundo vem de uma segunda ‘dobradinha consecutiva’, algo que a Ferrari quer agora contrariar na deslocação ao Cáspio, onde chega a 57 pontos da Mercedes na tabela do Campeonato do Mundo de Construtores.

O caminho aerodinâmico seguido pela formação de Maranello tem sido questionado, com a ausência de maiores alterações ao seu monolugar, à imagem de uma rival que tem tido outro tipo de resultados.

Mattia Binotto confirmou que a sua equipa leva “algumas atualizações para Baku, com um primeiro passo de desenvolvimento do SF90”. O técnico italiano admite: “Saímos das três corridas sem o resultado que queríamos, por isso este Grande Prémio é um momento importante para nós. Preparamo-nos muito bem para ele, analisando as informações que reunimos até agora, olhando para áreas onde podemos melhorar e trabalhando para adaptar o ‘set-up’ e a gestão da unidade de potência para as características da pista”.

Sebastian Vettel considerou que na China a Ferrari enfrentou um período decisivo, estabelecendo a direção a seguir. Contudo as atualizações que o carro recebe em Baku serão o resultado de um trabalho que começou bem antes da equipa ficar atrás da Mercedes na luta pelo campeonato.

É sabido que a diferença de velocidade em reta tem sido um problema para o SF90. E isso poderá ser um fator na prova do próximo fim de semana, pois o traçado do Azerbaijão tem algumas secções muitíssimo rápidas, bem como curvas muito estreitas pelo meio.

“O grande desafio em Baku será encontrar o nível certo de ‘asa’ para conseguir uma boa aderência para as curvas lentas, bem como encontrar um compromisso onde sejamos rápidos o suficiente nas retas, onde passamos muito tempo de ‘prego a fundo’. Não é um compromisso fácil”, adianta Vettel.