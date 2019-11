Motores Ferrari desclassificada e Porsche declarada vencedora em GTE Pro em Xangai Por

O Ferrari 488 GTE # 51 de Alessandro Pierguidi e James Calado foi desclassificado das 4 Horas de Xangai sendo atribuída a vitória na categoria GTE Pro ao Porsche de Kevin Estre e Michael Christensen.

Isto porque o F488 de Pierguidi e Calado não estava conforme em termos técnicos – altura de caixa abaixo os 50 milímetros.

Assim Estre e Christensen herdam a vitória e reforçam a liderança no Campeonato do Mundo de Resistência da categoria, com Richard Lietz e Gianmaria Brunii, no Porsche # 91 a ser promovido à segunda posição na corrida chinesa e o Aston Martin Vantage # 97 de Maxime Martin e Alex Lynn ao terceiro lugar.