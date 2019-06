Fórmula 1 Ferrari apelou mesmo da penalização a Vettel no Canadá Por

A Ferrari confirmou finalmente que recorreu da penalização de cinco segundos atribuída a Sebastian Vettel no Grande Prémio do Canadá.

O ‘castigo’ imposto ao piloto alemão devido a regresso perigoso à pista após uma incursão por uma escapatória do Circuito Gilles Villeneuve custou-lhe a vitória, apesar de cortar a meta na primeira posição.

Agora a equipa de Maranello anunciou o pedido de revisão da penalização imposta a Vettel, apoiando-se no artigo 14.1.1, que estipula que se “um novo facto significativo e pertinente, que não estava disponível no momento no qual as partes envolvidas, foi descoberto, para os comissários tomarem uma decisão, estes comissários devem convocar um encontro para ouvir todas as explicações pertinentes e para as debaterem à luz dos factos e dos elementos novos que lhes são trazidos”.

Cabe aos comissários estudarem os novos elementos que a Ferrari lhes trouxe sobre a manobra que custou a Sebastian Vettel a vitória em Montreal e que já deu muito que falar, dentro e fora dos bastidores da Fórmula 1, e que deverá motivar nova reunião no próximo fim de semana em Paul Ricard, durante o Grande Prémio de França.