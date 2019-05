Motociclismo Fernão Joanes acolhe ‘Europeu’ de Motocross Por

Uma semana depois do ‘Mundial’ de Motocross ter passado por Águeda, o Crossódromo das Lages, em Fernão Joanes, acolhe o Campeonato da Europa da especialidade nas categorias de 65 e 85 cc.

A pista localizada junto à Serra da Estrela recebe aquela que será a antepenúltima prova da temporada, bem como uma jornada do Campeonato Nacional numa fase de importante decisão.

Sandro Peixe tem 21 pontos de vantagem face a Diogo Graça, agora segundo depois dos problemas de Luís Outeiro na ronda anterior, em Lustosa. De referir que entre o segundo e o quinto classificados na Elite apenas nove pontos no que é um ‘cocktail’ com todos os ingredientes para uma prova disputada no exigente traçado de 1595 metros do Crossódromo das Lages.

Na classe MX1 é também Sandro Peixe quem lidera, aqui com 47 pontos de vantagem sobre Daniel Pinto e 66 para Carlos Alberto, e na MX2 são seis os pontos que separam Diogo Graça de Luís Outeiro.

Já no pelotão do ‘Europeu’ esta é a terceira prova da zona Sudoeste, sendo que depois de Itália e França Sandro Lobo e Afonso Gomes – pilotos que já estiveram nas rondas anteriores – terão mais uma oportunidade para brilhar perante a forte concorrência nas 85 cc. O mesmo sucedendo com Rodrigo Barros nas 65 cc.

Num programa dividido por dois dias, e depois de um interregno mais longo, o Campeonato Nacional de Motocross regressa assim em força por um duelo que promete ser animado em qualquer das frentes, desde as pequenas 65 cc às motos de maior capacidade, num traçado que dista apenas 14 quilómetros da cidade da Guarda.