Fernando Santos confiante na qualificação e primeiro triunfo em Itália

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que Portugal quer já resolver frente à Itália o apuramento para a fase final da Liga das Nações de futebol e mostrou-se confiante na primeira vitória de sempre em solo transalpino.

“Só trabalhámos o jogo com a Itália. Não pensámos, não comentámos, não falámos sobre o jogo da Polónia. Vai ser seguramente um grande jogo com duas equipas fortíssimas. A Itália evoluiu muito nos últimos dois meses e vai ser diferente do jogo da primeira mão”, afirmou Fernando Santos.

O selecionador nacional, que falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro do Grupo 3 da Liga das Nações A, em Milão, referiu que Portugal tem capacidade para “vencer qualquer equipa” e alcançar o primeiro triunfo da sua história em Itália.

“Sou uma pessoa de fé, mas fé em Deus. Aqui não há questões de fé. Vamos jogar contra um adversário muito poderoso e eu acredito que a minha equipa pode ganhar qualquer confronto. É isso vamos procurar fazer”, disse.

Em toda a sua história, o melhor que Portugal conseguiu sempre que defrontou fora a Itália foi um empate, situação que Fernando Santos desvalorizou.

“Nós não falamos sobre essas coisas. O que interessa é o que fazemos no jogo, a qualidade que apresentamos, o que o adversário faz. Se não fossem os jornais, os jogadores nem saberiam essas coisas”, referiu.

Questionado sobre nova ausência de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos aproveitou mais uma vez para defender que o avançado português merece vencer novamente a Bola de Ouro.

“Não há nenhuma equipa que tenha Cristiano e não queira ter. É o melhor do mundo. Que seja feita justiça e ganhe a próxima Bola de Ouro”, afirmou.

Sobre a ausência do castigado Pepe, que usou a braçadeira de capitão nos últimos dois jogos oficiais da seleção nacional, o técnico, de 64 anos, espera que não tenha efeito na equipa.

“O espírito não muda por causa de um jogador. Temos um grupo muito forte. Temos confiança em nós e sabemos das nossas capacidades”, disse.

Fernando Santos explicou ainda que chamou Kevin Rodrigues aos trabalhos da seleção devido à possibilidade de Raphael Guerreiro não recuperar dos problemas físicos.

Na mesma conferência de imprensa, o médio William Carvalho afirmou que os jogadores esperam um ambiente difícil em San Siro e considerou que a Itália é uma “seleção muito difícil e com grandes jogadores”.

“Vamos entrar para ganhar, como em todos os jogos. Queremos garantir aqui a qualificação”, disse o jogador do Bétis.

Portugal necessita apenas um empate para se qualificar para a ‘final four’ da Liga das Nações, mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a lanterna-vermelha e já despromovida Polónia, em Guimarães.

O encontro de sábado está agendado para as 20:45 (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.