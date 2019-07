Motores Fernando Salgueiro quer ganhar ‘em casa’ Por

Fernando Salgueiro está a protagonizar a sua melhor temporada no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, e este fim de semana quer voltar a vencer na Rampa do Caramulo.

Em ‘casa’, o piloto do Caramulo Racing Team quer repetir o êxito conseguido na Serra da Estrela, numa ‘guerra’ de Ford Escort que sabe ser ‘renhida’. E no evento do Targa Clube quer o objetivo é estar ao nível da prova anterior.

“Logicamente o que quero é ganhar, mas sei muito bem que não vai ser fácil, pois os meus adversários não vão dar qualquer tipo de trégua. Mesmo assim espero que o carro esteja como na Serra da Estrela. Isto é, perfeito”, assume Fernando Salgueiro.

O piloto do Caramulo sabe que se o Escort estiver “perfeito” pode atingir os objetivos a que se propõe, partindo do princípio que estará “sempre muito concentrado para não cometer erros, e tentando sempre melhorar” os seus tempos a cada subida.