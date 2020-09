Nas Notícias Fernando Rocha faz piada sobre Suzana Garcia e gera polémica Por

O humorista Fernando Rocha está no centro da polémico do momento nas redes sociais, depois de uma piada sobre Suzana Garcia.

A advogada, que era comentadora da TVI há dois anos, abandonou a estação depois de confirmado o regresso de Cristina Ferreira, agora como diretora de Entretenimento e Ficção.

Suzana Garcia bateu a porta com estrondo, aludindo a um livro de George Orwell, numa entrevista à TV Guia: “É importante haver vozes inconformistas para que isto não seja a vitória dos porcos… ou das porcas”.

A expressão não passou despercebida a Fernando Rocha, que a citou para fazer uma piada sobre Suzana Garcia.

“Ó filha, se não emagreceres as pessoas vão pensar que estás a falar de ti mesmo”, comentou o humorista, numa imagem partilhada nas redes sociais.

Para muitos seguidores, Fernando Rocha foi “longe demais” e revelou mesmo uma “parcialidade”.

“Simplesmente ofendeste uma pessoa que luta e diz verdades incomodativas a muita gente e onde muitos media e jornalixos tentam esconder e abafar, além de se notar da tua parte uma falta de parcialidade muito grande…não vás por aí”, recomendou um seguidor.

Fernando Rocha respondeu ao comentário, garantindo ser “imparcial” e frisando: “Eu só comento as notícias”.

O recurso à palavra “gorda” também valeu muitas críticas ao humorista, que se defendeu reagindo a pelo menos um desses comentários.

“Ela chama porca à Cristina e eu não posso chamar gorda?”, desafiou Fernando Rocha.

A publicação do humorista continua a gerar comentários, com Fernando Rocha a reagir ora com comentários pontuais, ora gostando de outros comentários.

Veja o post polémico de Fernando Rocha.