Desporto Fernando Pimenta conquista medalha de bronze nos Mundiais da Hungria Por

O canoísta Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de bronze no K1 5000 dos Mundiais da Hungria, nos quais Portugal conquistou dois pódios, ambos pelo limiano.

Depois da medalha de bronze em K1 1000, Pimenta, que defendia também o título mundial nos 5.000 metros, cortou a meta no terceiro lugar com o tempo de 20.19,94 minutos, atrás do bielorrusso Aleh Yurenia, que conquistou a medalha de ouro com o tempo de 19.54,07, logo à frente do alemão Max Hoff, medalha de prata, que gastou mais 3,48 segundos.

Nos campeonatos que agora terminaram, Portugal assegurou as vagas para Tóquio2020 do K1 1000 através de Fernando Pimenta e do K4 500 por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela.

Teresa Portela deverá ter também conquistado uma sexta vaga, segundo as regras de atribuição, no K1 200, resultado que deverá ser homologado durante a próxima semana.

Os mundiais reuniram um recorde de 102 países e cerca de 1.300 canoístas.