Motores Fernando e Nuno Barreiros na Baja Aragon Por

Fernando e Nuno Barreiros estão a preparar ativamente a sua participação na Baja Aragon, onde vai dar continuidade ao projeto iniciado no Rally TT Mar de Olivos, que passa por disputar a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno e vencer a categoria T2.

O regresso à competição da dupla da Isuzu D-Max foi bastante positivo, com um triunfo na primeira prova da Taça Ibérica, que se disputou em Jaen, Espanha, o que os colocou na liderança dos T2.

Contudo, com a anulação da Baja TT Douro Verde, Fernando Barreiros viu adiada para a Baja Aragón a continuidade da sua participação. Assim, aos comandos de uma Isuzu D-Max preparada e assistida pela Prolama, o piloto prepara-se agora para uma prova que tem um enorme historial e que pontua também para a Taça do Mundo de Bajas.

Para Fernando Barreiros a sua participação nesta prova espanhola passa por “tentar ser regular para obter o melhor resultado possível”. E sublinha: “Se vencermos melhor ainda porque com mais esta vitória será a nossa oportunidade para consolidar a liderança na Taça Ibérica”.

“Sabemos que vai ser uma prova difícil, porque a concorrência é muito forte pois estarão presentes os melhores pilotos do mundo, mas vamos lutar no sentido de obter uma classificação positiva principalmente para a Taça Ibérica. Se conseguirmos mais do que isso ficamos ainda mais satisfeitos. Acima de tudo vamos dar o nosso melhor como sempre fazemos”, acrescenta o piloto já a pensar na Baja Aragón, que se disputa nos dias 25 a 28 de julho na região de Teruel em Espanha.