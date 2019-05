Motores Fernando Barreiros vitorioso no Rally Mar de Olivos Por

Fernando e Nuno Barreiros alcançaram os objetivos que tinham para a primeira prova para a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno, ao imporem-se na categoria T2 do Rally Mar de Olivos, em Jaen (Espanha).

A dupla portuguesa da Isuzu D-Max inscrita na classe T2, preparada e assistida pela Prolama – tinham já mostrado ao que iam logo no prólogo, e depois confirmaram-no nos setores seletivos. Fernando Barreiros foi sempre o mais rápido da sua categoria, terminando com uma vantagem de 30m31s para Lluis Boldu, que num Mitsubishi Pajero Turbo foi o segundo classificado dos T2.

No derradeiro dia de prova os concorrentes enfrentaram um setor seletivo (SS3) composto por duas voltas a um troço de 75 km depois de na véspera a 1ª etapa ter compreendido um prólogo de 6 quilómetros (SS1) e um SS2 composto por três voltas a um percurso de 100 km. No total a formação portuguesa gastou 8h17m27s colocando-se no Top 10 absoluto desta prova do campeonato de Espanha que teve Gerard Subirats numa Toyota Hilux como vencedor.

“Cumprimos plenamente o nosso objetivo saindo de Espanha com a vitória na Categoria T2 depois de termos realizado uma prova isenta de erros. Tivemos à nossa disposição uma Isuzu D-Max excelentemente preparada pela Prolama”, analisou o piloto no final do rali. Fernando Barreiros sublinha a fórmula que lhe permitiu a amealhar o triunfo: “Soubemos imprimir o andamento adequado para andar mais que os nossos adversários e não ter problemas numa prova marcada por uma extrema dureza particularmente no primeiro dia”.

“Agora vamos ter pela frente uma prova em Portugal com outro tipo de adversários, mas também já vamos com mais rodagem e já entrosados o que não acontecia à partida para esta prova”, conclui o piloto da Isuzu D-Max, já com o pensamento na Baja TT Rota do Douro Verde que se disputa em pistas dos municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses a 15 e 16 de Junho.