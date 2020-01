Motores Fernando Barreiros segundo dos T2 no começo do Africa Eco Race Por

Fernando e Nuno Barreiros iniciaram em bom plano a 12ª edição do Africa Eco Race, com uma primeira especial em Marrocos que foi curta mas onde já puderam ‘tomar o pulso’ à competição.

A dupla da Isuzu D-Max T2 # 225 preparada e assistida pela equipa Prolama foi segunda na classe T2, impondo-se entre os veículos diesel desta classe (2.2).

Na classificação geral – que engloba os carros 4×4, os buggy, os SSV e os camiões Fernando e Nuno Barreiros realizaram o 14º tempo, a 6m56s do líder na especial de apenas 23 quilómetros, destinada a definir a ordem de partida para o segundo dia.

“Foi um dia complicado ao nível da navegação. Apesar de ter sido uma especial curta, com apenas 23 km, houve vários problemas de navegação inclusive connosco pois acabámos por nos perder e fizemos mais sete quilómetros que o previsto. Mas, ainda há muita corrida para disputar e vamos ver o que esta competição ainda nos reserva”, revelou Fernando Barreiros.

Hoje cumpre-se a segunda etapa do Africa Eco Race 2020 onde as partidas para a especial serão dadas a partir do acampamento. A pista será típica dos terrenos marroquinos muito pedregosa e com cascalho, mas também rápida e sinuosa. Algumas pequenas travessias de dunas serão a última dificuldade do dia que vai contar com 329,47 km disputados ao cronómetro.