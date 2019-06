Motores Fernando Barreiros (re)marca regresso para Aragon Por

O recente cancelamento da Baja TT Rota do Douro Verde levou Fernando e Nuno Barreiros a alterar os seus planos para um regresso às pistas de todo-o-terreno.

Assim a dupla da Isuzu D-Max em vez de o fazer na prova do Campeonato de Portugal da especialidade, adiou o regresso para a Baja de Aragon, que tal como a prova do Gondomar Automóvel Sport também é pontuável para a Taça Ibérica de Todo-o-Terreno.

Depois da entrada vitoriosa no Rally Mar de Olivos, em Jaen, Fernando e Nuno Barreiros vão prosseguir a sua campanha na competição ibérica no evento que se disputa na região de Teruel entre 25 e 27 de julho.

“É muito desagradável preparar cuidadosamente um projeto e ver uma das provas ser anulada. Depois de uma prova disputada em Espanha gostaríamos de rodar agora em pistas portuguesas”, afirma Fernando Barreiros.

Apesar do dissabor, o piloto já pensa no próximo evento: “Vamos mudar a ‘agulha’ e começar já a preparar a Baja de Aragón que é uma das mais importantes provas europeias e a mais antiga baja disputada no continente europeu. Com ou sem Baja TT Rota do Douro Verde o nosso objetivo continua a ser ganhar a Taça Ibérica na Classe T2. Para já continuamos na frente”.